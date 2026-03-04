Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів
Російська армія 4 березня завдала вогневих ударів по селу Водяне та селу Клинова-Новоселівка на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вдень 4 березня війська росіян атакували село Водяне Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. Поки що тип озброєння встановлюють правоохоронці.
Також 4 березня близько 11.00 російські військові здійснили мінометний обстріл села Клинова-Новоселівка Куп’янського району. 64-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці, загинула на місці.
