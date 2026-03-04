Live

Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів

Події 21:37   04.03.2026
Оксана Якушко
Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів

Російська армія 4 березня завдала вогневих ударів по селу Водяне та селу Клинова-Новоселівка на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вдень 4 березня війська росіян атакували село Водяне Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинула 27-річна жінка. Поки що тип озброєння встановлюють правоохоронці.

Також 4 березня близько 11.00 російські військові здійснили мінометний обстріл села Клинова-Новоселівка Куп’янського району. 64-річна жінка, яка в цей момент була на вулиці, загинула на місці.

Читайте також: Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів
Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів
04.03.2026, 21:37
Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов
Як зупинити демографічну кризу у прифронтовому Харкові – Терехов
04.03.2026, 17:38
Синєгубов: у 90% антикорупціонери були неправі, сховати переплати – неможливо
Синєгубов: у 90% антикорупціонери були неправі, сховати переплати – неможливо
04.03.2026, 18:00
Після зими на дорогах Харківщини повним ходом йде ямковий ремонт
Після зими на дорогах Харківщини повним ходом йде ямковий ремонт
04.03.2026, 18:24
До пів мільярда гривень обіцяють на онкоцентр у Харкові у 2026-му – ХОВА
До пів мільярда гривень обіцяють на онкоцентр у Харкові у 2026-му – ХОВА
04.03.2026, 19:05
Почали слідство щодо жінки, яка ховала дітей від евакуації під Куп’янськом
Почали слідство щодо жінки, яка ховала дітей від евакуації під Куп’янськом
04.03.2026, 19:06

Новини за темою:

27.02.2026
Другу загиблу знайшли під завалами на Харківщині – ДСНС
26.02.2026
Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС
25.02.2026
Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
24.02.2026
Вагон, який атакували БпЛА на Харківщині, перетворили на арт-роботу (фото)
04.02.2026
Сьогодні 4 лютого 2026: який день в історії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дві жінки загинули 4 березня на Харківщині від російських обстрілів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 21:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія 4 березня завдала вогневих ударів по селу Водяне та селу Клинова-Новоселівка на Куп’янщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.".