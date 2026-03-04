Энергоэффективность домов или их автономность: каким путем идти Харькову
Тотальная автономность каждого дома потребует перестройки всей городской энергосистемы, а это чрезвычайно дорого. Вместо этого рациональнее сделать ставку на энергоэффективность — утепление, модернизацию и уменьшение потребления, считает профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.
«Я бы советовал городской власти разработать типовые планы, типовые проекты для повышения энергоэффективности типовых домов. У нас есть 5-этажные дома, 10, 12, 16. Их несколько разных типов. И, условно, кто-то из городской власти может сделать или обратиться к тем, кто может сделать какие-то рекомендации по энергоэффективности по разным бюджетам: минимальный бюджет, средний бюджет и максимальная энергоэффективность», — сказал Данильченко в интервью МГ «Объектив».
Эксперт подчеркнул: в первую очередь стоит думать об энергоэффективности, а не о полной автономности.
«Автономность дома — это нужно перестраивать всю систему и дома, и города в целом. Здесь надо тогда принять решение: мы строим всё на системе автономности, каждый дом отвечает сам за себя — тогда мы полностью должны перестраивать городскую систему энергоснабжения. Или всё же мы рекомендуем домам, как меньше потреблять энергии, что уменьшит давление на городскую сеть и сделает более простым и легким добавление новых источников в случае необходимости?» — пояснил профессор.
Энергоэффективность — более рациональный вариант, потому что не требует перестройки всей сети, продолжил Данильченко.
«Появляются всегда новые технические решения, новые технические средства по энергоэффективности. Когда-то лампочка накаливания была лучшим решением для освещения помещений. Прошло много лет — и уже несколько типов лампочек. Если когда-то было 100 ватт, сегодня это уже 5–8 ватт», — отметил Данильченко.
Что касается конкретных решений для типовых домов, профессор отметил, что они могут быть разными — в зависимости от финансовых возможностей.
«Решение может быть и с отсоединением, и без отсоединения. Опять вопрос исключительно капиталовложений. Если у вас достаточно средств и вы можете построить себе свою систему энергонезависимости — прекрасно, пожалуйста. Однако такая система обычно будет дороже централизованной», — пояснил он.
Отдельно эксперт рекомендовал обратить внимание на возобновляемые источники энергии.
Данильченко также рассказал:
- Почему систему сейчас приходится «латать» разнородным оборудованием, создавая «подстанции-Франкенштейны».
- Какое энергетическое оборудование можно и нужно прятать под землей.
- Что делать с ТЭЦ — восстанавливать или искать замену.
- Спасут ли солнечные панели на крышах многоэтажек.
Новости по теме:
Категории: Оригинально, Харьков; Теги: новости Харькова, НТУ «ХПИ», энергетика;
