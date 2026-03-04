Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову
Тотальна автономність кожного будинку вимагатиме перебудови всієї міської енергосистеми, а це надзвичайно дорого. Натомість раціональніше зробити ставку на енергоефективність — утеплення, модернізацію та зменшення споживання, вважає професор кафедри передачі електричної енергії НТУ “ХПІ” Дмитро Данильченко.
“Я б радив міській владі розробити типові плани, типові проєкти для підвищення енергоефективності типових будинків. У нас є 5-поверхові будинки, 10, 12, 16. Їх кілька різних типів. І, умовно, хтось з міської влади може зробити або звернутися до тих, хто може зробити якісь рекомендації щодо енергоефективності за різними бюджетами: мінімальний бюджет, середній бюджет і максимальна енергоефективність”, — сказав Данильченко в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.
Експерт наголосив: у першу чергу варто думати про енергоефективність, а не про повну автономність.
“Автономність будинку — це потрібно перебудовувати всю систему і будинку, і міста в цілому. Тут треба тоді прийняти рішення: ми будуємо все на системі автономності, кожен будинок відповідає сам за себе — тоді ми повністю повинні перебудовувати міську систему енергопостачання. Чи все ж ми рекомендуємо будинкам, як менше споживати енергії, що зменшить тиск на міську мережу і зробить більш простим і легким додавання нових джерел в разі необхідності?” — пояснив професор.
Енергоефективність — є більш раціональним варіантом, тому що він не вимагає перебудови всієї мережі, продовжив Данильченко.
“З’являються завжди нові технічні рішення, нові технічні засоби з енергоефективності. Колись лампочка розжарювання була кращим рішенням для освітлення приміщень. Пройшло багато років — і вже кілька типів лампочок. Якщо колись то було 100 ватів, сьогодні це вже 5–8 ватів”, — зазначив Данильченко.
Щодо конкретних рішень для типових будинків, професор зауважив, що вони можуть бути різними — залежно від фінансових можливостей.
“Рішення може бути і з від’єднанням, і без від’єднання. Знову питання виключно капіталовкладень. Якщо у вас є достатньо коштів і ви можете побудувати собі свою систему енергонезалежності — чудово, будь ласка. Проте така система зазвичай буде дорожчою від централізованої”, — пояснив він.
Окремо експерт рекомендував звернути увагу на відновлювані джерела енергії.
Данильченко також розповів:
- Чому систему зараз доводиться «латати» різнорідним обладнанням, створюючи «підстанції-Франкенштейни».
- Яке енергетичне обладнання можна й треба ховати під землею.
- Що робити з ТЕЦ – відновлювати чи шукати заміну.
- Чи врятують сонячні панелі на дахах багатоповерхівок.
Читайте також: Вітер чи малі атомні реактори? Професор розповів, звідки брати енергію Харкову
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: енергетика, новини Харкова, НТУ «ХПИ»;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 13:25;