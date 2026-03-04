Live

Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову

Оригінально 13:25   04.03.2026
Олена Нагорна
Енергоефективність будинків або їхня автономність: яким шляхом йти Харкову Фото: АТ “Харківобленерго”

Тотальна автономність кожного будинку вимагатиме перебудови всієї міської енергосистеми, а це надзвичайно дорого. Натомість раціональніше зробити ставку на енергоефективність — утеплення, модернізацію та зменшення споживання, вважає професор кафедри передачі електричної енергії НТУ “ХПІ” Дмитро Данильченко.

“Я б радив міській владі розробити типові плани, типові проєкти для підвищення енергоефективності типових будинків. У нас є 5-поверхові будинки, 10, 12, 16. Їх кілька різних типів. І, умовно, хтось з міської влади може зробити або звернутися до тих, хто може зробити якісь рекомендації щодо енергоефективності за різними бюджетами: мінімальний бюджет, середній бюджет і максимальна енергоефективність”, — сказав Данильченко в інтерв’ю МГ “Об’єктив”.

Експерт наголосив: у першу чергу варто думати про енергоефективність, а не про повну автономність.

“Автономність будинку — це потрібно перебудовувати всю систему і будинку, і міста в цілому. Тут треба тоді прийняти рішення: ми будуємо все на системі автономності, кожен будинок відповідає сам за себе — тоді ми повністю повинні перебудовувати міську систему енергопостачання. Чи все ж ми рекомендуємо будинкам, як менше споживати енергії, що зменшить тиск на міську мережу і зробить більш простим і легким додавання нових джерел в разі необхідності?” — пояснив професор.

Енергоефективність — є більш раціональним варіантом, тому що він не вимагає перебудови всієї мережі, продовжив Данильченко.

“З’являються завжди нові технічні рішення, нові технічні засоби з енергоефективності. Колись лампочка розжарювання була кращим рішенням для освітлення приміщень. Пройшло багато років — і вже кілька типів лампочок. Якщо колись то було 100 ватів, сьогодні це вже 5–8 ватів”, — зазначив Данильченко.

Щодо конкретних рішень для типових будинків, професор зауважив, що вони можуть бути різними — залежно від фінансових можливостей.

“Рішення може бути і з від’єднанням, і без від’єднання. Знову питання виключно капіталовкладень. Якщо у вас є достатньо коштів і ви можете побудувати собі свою систему енергонезалежності — чудово, будь ласка. Проте така система зазвичай буде дорожчою від централізованої”, — пояснив він.

Окремо експерт рекомендував звернути увагу на відновлювані джерела енергії.

Данильченко також розповів:

Читайте також: Вітер чи малі атомні реактори? Професор розповів, звідки брати енергію Харкову

Автор: Олена Нагорна
