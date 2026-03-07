Более 30 подземных школ будет на Харьковщине к 1 сентября — ожидания ХОВА

Строительство 17 подземных школ уже завершили на Харьковщине, еще 17 таких объектов планируют сдать до 1 сентября, рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, часть из 17 уже готовых школ проходит процедуру ввода в эксплуатацию, в некоторых уже учатся дети. Эти подземные сооружения в целом позволят обеспечить офлайн или смешанное обучение для 20 тысяч школьников. Еще 17 проектов подземных школ требуют дополнительного финансирования.

«Мы уже провели переговоры с правительством, премьер-министром. Будем ждать пути решения. Мы рассчитываем их завершить до 1 сентября, чтобы дети также имели возможность пойти в школу. И это позволит нам вывести в офлайн-обучение или смешанную форму около или даже более 40 тысяч дополнительно школьников», — подчеркнул глава ХОВА.

Отдельно Синегубов сообщил о подтверждении финансирования первого в Украине подземного детского сада в поселке Песочин. Еще один подземный сад планируют построить с нуля в Дергачах.

В то же время в этом году государственное финансирование безопасных образовательных пространств сократили на 50%. Синегубов отметил, что лично общался с министром образования Оксеном Лисовым и подчеркнул важность дополнительного финансирования для реализации проектов.

Читайте также: Новая подземная школа заработала в Дергачевской громаде на Харьковщине