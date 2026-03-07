Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА

Будівництво 17 підземних шкіл уже завершили на Харківщині, ще 17 таких об’єктів планують здати до 1 вересня, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частина із 17 вже готових шкіл проходить процедуру введення в експлуатацію, в деяких уже навчаються діти. Ці підземні споруди загалом дозволять забезпечити офлайн чи змішане навчання для 20 тисяч школярів. Ще 17 проєктів підземних шкіл потребують додаткового фінансування.

«Ми вже провели перемовини з урядом, прем’єр-міністром і, звичайно, будемо чекати шляхи вирішення. Ми розраховуємо їх завершити до 1 вересня, щоб діти так само мали змогу піти до школи. І це дозволить нам вивести в офлайн-навчання або змішану форму близько або навіть понад 40 тисяч додатково школярів», — наголосив голова ХОВА.

Окремо Синєгубов повідомив про підтвердження фінансування першого в Україні підземного дитячого садка в селищі Пісочині. Ще один підземний садок планують побудувати з нуля в Дергачах.

Водночас цьогоріч державне фінансування на безпечні освітні середовища скоротилося на 50%. Синєгубов зазначив, що особисто спілкувався з міністром освіти Оксеном Лісовим і наголосив на важливості додаткового фінансування для реалізації проєктів.