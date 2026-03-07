Live

Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА

Оригінально 17:40   07.03.2026
Олена Нагорна
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА

Будівництво 17 підземних шкіл уже завершили на Харківщині, ще 17 таких об’єктів планують здати до 1 вересня, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, частина із 17 вже готових шкіл проходить процедуру введення в експлуатацію, в деяких уже навчаються діти. Ці підземні споруди загалом дозволять забезпечити офлайн чи змішане навчання для 20 тисяч школярів. Ще 17 проєктів підземних шкіл потребують додаткового фінансування.

«Ми вже провели перемовини з урядом, прем’єр-міністром і, звичайно, будемо чекати шляхи вирішення. Ми розраховуємо їх завершити до 1 вересня, щоб діти так само мали змогу піти до школи. І це дозволить нам вивести в офлайн-навчання або змішану форму близько або навіть понад 40 тисяч додатково школярів», — наголосив голова ХОВА.

Окремо Синєгубов повідомив про підтвердження фінансування першого в Україні підземного дитячого садка в селищі Пісочині. Ще один підземний садок планують побудувати з нуля в Дергачах.

Водночас цьогоріч державне фінансування на безпечні освітні середовища скоротилося на 50%. Синєгубов зазначив, що особисто спілкувався з міністром освіти Оксеном Лісовим і наголосив на важливості додаткового фінансування для реалізації проєктів.

Читайте також: Нова підземна школа запрацювала у Дергачівській громаді на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
07.03.2026, 18:13
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
07.03.2026, 15:42
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
07.03.2026, 16:16
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
Новини Харкова – головне за 7 березня: “приліт” по будинку, є загиблі
07.03.2026, 18:19
У Харкові ракета розбила п’ятиповерхівку: 11 загиблих, зокрема двоє дітей
У Харкові ракета розбила п’ятиповерхівку: 11 загиблих, зокрема двоє дітей
07.03.2026, 14:25
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
07.03.2026, 17:40

Новини за темою:

07.03.2026
Росіяни повторно атакували БпЛА центр Чугуєва – ще троє постраждалих (відео)
07.03.2026
Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
07.03.2026
П’ять разів наступали на Харківщині військові РФ: де сьогодні точилися бої
07.03.2026
Як збили п’ять «шахедів», що летіли вночі на Харків, показали захисники 📹
07.03.2026
У Харкові ракета розбила п’ятиповерхівку: 11 загиблих, зокрема двоє дітей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 17:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівництво 17 підземних шкіл уже завершили на Харківщині, ще 17 таких об’єктів планують здати до 1 вересня, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.".