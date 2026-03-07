Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА
Будівництво 17 підземних шкіл уже завершили на Харківщині, ще 17 таких об’єктів планують здати до 1 вересня, розповів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, частина із 17 вже готових шкіл проходить процедуру введення в експлуатацію, в деяких уже навчаються діти. Ці підземні споруди загалом дозволять забезпечити офлайн чи змішане навчання для 20 тисяч школярів. Ще 17 проєктів підземних шкіл потребують додаткового фінансування.
«Ми вже провели перемовини з урядом, прем’єр-міністром і, звичайно, будемо чекати шляхи вирішення. Ми розраховуємо їх завершити до 1 вересня, щоб діти так само мали змогу піти до школи. І це дозволить нам вивести в офлайн-навчання або змішану форму близько або навіть понад 40 тисяч додатково школярів», — наголосив голова ХОВА.
Окремо Синєгубов повідомив про підтвердження фінансування першого в Україні підземного дитячого садка в селищі Пісочині. Ще один підземний садок планують побудувати з нуля в Дергачах.
Водночас цьогоріч державне фінансування на безпечні освітні середовища скоротилося на 50%. Синєгубов зазначив, що особисто спілкувався з міністром освіти Оксеном Лісовим і наголосив на важливості додаткового фінансування для реалізації проєктів.
Читайте також: Нова підземна школа запрацювала у Дергачівській громаді на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, подземные школы;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 30 підземних шкіл буде на Харківщині до 1 вересня – очікування ХОВА», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2026 в 17:40;