Live

На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне

Фронт 17:11   09.03.2026
Елена Нагорная
На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне Фото: Генштаб ВСУ

Две атаки россиян зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ дважды атаковали позиции защитников в сторону населенного пункта Лиман. Один бой продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий врага не фиксировали.

Напомним, утром 9 марта Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было три боя. На севере области россияне пытались прорваться один раз в районе населенного пункта Зыбино. На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Куриловки.

Читайте также: Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
В Харькове сосредоточились на долговечных деревьях: чем будут озеленять весной
08.03.2026, 20:17
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
Купянска нет: почему люди до сих пор без компенсаций за разрушенное жилье
08.03.2026, 14:12
Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 марта 2026: какой праздник и день в истории
09.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 9 марта: траур, по городу ударил БпЛА
Новости Харькова — главное 9 марта: траур, по городу ударил БпЛА
09.03.2026, 16:47
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно
Вражеский БпЛА ударил по Харькову: что известно
09.03.2026, 13:02
Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина
Уверял, что помог сотням избежать фронта: в кафе задержали харьковчанина
09.03.2026, 17:43

Новости по теме:

07.03.2026
Пять раз наступали на Харьковщине военные РФ: где сегодня шли бои
07.03.2026
Десять боев насчитал Генштаб на Харьковщине за сутки: где атаковали россияне
04.03.2026
Трижды атаковала РФ на Харьковщине — сводка Генштаба
01.03.2026
Где сегодня продолжаются бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ
01.03.2026
Где шли бои на Харьковщине в минувшие сутки – Генштаб ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 17:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две атаки россиян зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.".