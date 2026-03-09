На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне

Две атаки россиян зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ дважды атаковали позиции защитников в сторону населенного пункта Лиман. Один бой продолжается.

На Купянском направлении наступательных действий врага не фиксировали.

Напомним, утром 9 марта Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было три боя. На севере области россияне пытались прорваться один раз в районе населенного пункта Зыбино. На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Куриловки.