На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне
Фото: Генштаб ВСУ
Две атаки россиян зафиксировал в Харьковской области по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении военные РФ дважды атаковали позиции защитников в сторону населенного пункта Лиман. Один бой продолжается.
На Купянском направлении наступательных действий врага не фиксировали.
Напомним, утром 9 марта Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток на Харьковщине было три боя. На севере области россияне пытались прорваться один раз в районе населенного пункта Зыбино. На Купянском направлении украинские защитники отбили две атаки врага около Куриловки.
Читайте также: Шли 20 км пешком за дроном: как из Купянска эвакуировали шесть человек (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Купянском направлении затишье: где на Харьковщине атаковали россияне», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 марта 2026 в 17:11;