На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни

Дві атаки росіян зафіксував у Харківській області станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ двічі атакували позиції оборонців в бік населеного пункту Лиман. Один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не фіксували.

Нагадаємо, вранці 9 березня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було три бої. На півночі області росіяни намагалися прорватись один раз у районі населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку захисники відбили дві атаки біля Курилівки.