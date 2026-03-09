На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни
Фото: Генштаб ЗСУ
Дві атаки росіян зафіксував у Харківській області станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ двічі атакували позиції оборонців в бік населеного пункту Лиман. Один бій наразі триває.
На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не фіксували.
Нагадаємо, вранці 9 березня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було три бої. На півночі області росіяни намагалися прорватись один раз у районі населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку захисники відбили дві атаки біля Курилівки.
Читайте також: Йшли 20 км пішки за дроном: як з Куп’янська евакуювали шістьох людей (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Куп’янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2026 в 17:11;