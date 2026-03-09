Live

На Куп'янському напрямку затишшя: де на Харківщині атакували росіяни

09.03.2026
Олена Нагорна
Фото: Генштаб ЗСУ

Дві атаки росіян зафіксував у Харківській області станом на 16:00 Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ двічі атакували позиції оборонців в бік населеного пункту Лиман. Один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку наступальних дій ворога не фіксували.

Нагадаємо, вранці 9 березня Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби на Харківщині було три бої. На півночі області росіяни намагалися прорватись один раз у районі населеного пункту Зибине. На Куп’янському напрямку захисники відбили дві атаки біля Курилівки.

Читайте також: Йшли 20 км пішки за дроном: як з Куп'янська евакуювали шістьох людей (відео)

Автор: Олена Нагорна
