На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
Генштаб ВСУ проинформировал: с начала суток на фронте в Украине было 66 боев. Основная активность — на Константиновском и Покровском направлениях.
В то же время в Харьковской области обстановка остается относительно спокойной.
«На Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось. На Купянском направлении противник единожды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки», — проинформировали в Генштабе.
На Лиманском направлении, которое соседствует с Харьковской областью на юге, Силы обороны отражали три попытки оккупантов прорваться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.
Читайте также: «У россиян возникла серьезная проблема». Что происходит в районе Волчанска
Ранее спикер Групировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что на фронте в Харьковской области наблюдают некоторое затишье. Он так охарактеризовал ситуацию: не курорт, но серьезная оперативная пауза. На севере области – в районе Липцев и Лукьянцов – враг не атакует уже давно. В Купянске продолжается зачистка. Наибольшее давление – в районе Волчанска.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Дата публикации материала: 13 марта 2026 в 17:33;