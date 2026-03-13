На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта

Генштаб ВСУ проинформировал: с начала суток на фронте в Украине было 66 боев. Основная активность — на Константиновском и Покровском направлениях.

В то же время в Харьковской области обстановка остается относительно спокойной.

«На Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось. На Купянском направлении противник единожды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки», — проинформировали в Генштабе.

На Лиманском направлении, которое соседствует с Харьковской областью на юге, Силы обороны отражали три попытки оккупантов прорваться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.

Ранее спикер Групировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что на фронте в Харьковской области наблюдают некоторое затишье. Он так охарактеризовал ситуацию: не курорт, но серьезная оперативная пауза. На севере области – в районе Липцев и Лукьянцов – враг не атакует уже давно. В Купянске продолжается зачистка. Наибольшее давление – в районе Волчанска.