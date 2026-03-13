Фронт 17:33   13.03.2026
Оксана Горун
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта Фото: 10 ОГШб «Эдельвейс»

Генштаб ВСУ проинформировал: с начала суток на фронте в Украине было 66 боев. Основная активность — на Константиновском и Покровском направлениях.

В то же время в Харьковской области обстановка остается относительно спокойной.

«На Южно-Слобожанском направлении атак противника не фиксировалось. На Купянском направлении противник единожды пытался улучшить свое положение в районе Новоплатоновки», — проинформировали в Генштабе.

На Лиманском направлении, которое соседствует с Харьковской областью на юге, Силы обороны отражали три попытки оккупантов прорваться в сторону Дробышево и Лимана. Одна атака продолжается.

Читайте также: «У россиян возникла серьезная проблема». Что происходит в районе Волчанска

Ранее спикер Групировки объединенных сил Виктор Трегубов подтвердил, что на фронте в Харьковской области наблюдают некоторое затишье. Он так охарактеризовал ситуацию: не курорт, но серьезная оперативная пауза. На севере области – в районе Липцев и Лукьянцов – враг не атакует уже давно. В Купянске продолжается зачистка. Наибольшее давление – в районе Волчанска.

Популярно
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: даты и адреса
13.03.2026, 14:17
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
Новости Харькова — главное 13 марта: трагедия на льду, “прилет” возле автобуса
13.03.2026, 17:38
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
«Искандер» ударил рядом с автобусом на Харьковщине: погибшие и пострадавшие
13.03.2026, 12:54
Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
Спас детей на озере в Харькове: мужчину наградил Терехов, что говорит герой
13.03.2026, 16:50
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
В одном из районов Харькова во вторник не будет света – адреса
13.03.2026, 10:17
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
На севере Харьковщины враг не атаковал — Генштаб в сводке на 16:00 13 марта
13.03.2026, 17:33

Новости по теме:

13.03.2026
«У россиян возникла серьезная проблема». Что происходит в районе Волчанска
12.03.2026
На Харьковщине идет бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
11.03.2026
С начала суток враг трижды атаковал на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
11.03.2026
Что пытается сделать враг на Харьковщине перед летней кампанией – Машовец
10.03.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00


