На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня

Генштаб ЗСУ поінформував: із початку доби на фронті в Україні було 66 боїв. Основна активність – на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Водночас у Харківській області ситуація залишається відносно спокійною.

“На Південно–Слобожанському напрямку атак противника не фіксувалося. На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки”, – поінформували в Генштабі.

На Лиманському напрямку, який є сусіднім із Харківською областю на півдні, Сили оборони відбивали три спроби окупантів прорватися в бік Дробишевого та Лимана. Одна атака триває.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що на фронті в Харківській області спостерігають деяке затишшя. Він так охарактеризував ситуацію: не курорт, але серйозна оперативна пауза. На півночі області – в районі Липців та Лук’янців – ворог не атакує вже давно. У Куп’янську триває зачистка. Найбільший тиск – у районі Вовчанська.