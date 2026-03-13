На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня

Фронт 17:33   13.03.2026
Оксана Горун
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня Фото: 10 ОГШб “Едельвейс”

Генштаб ЗСУ поінформував: із початку доби на фронті в Україні було 66 боїв. Основна активність – на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Водночас у Харківській області ситуація залишається відносно спокійною.

“На Південно–Слобожанському напрямку атак противника не фіксувалося. На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Новоплатонівки”, – поінформували в Генштабі.

На Лиманському напрямку, який є сусіднім із Харківською областю на півдні, Сили оборони відбивали три спроби окупантів прорватися в бік Дробишевого та Лимана. Одна атака триває.

Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що на фронті в Харківській області спостерігають деяке затишшя. Він так охарактеризував ситуацію: не курорт, але серйозна оперативна пауза. На півночі області – в районі Липців та Лук’янців – ворог не атакує вже давно. У Куп’янську триває зачистка. Найбільший тиск – у районі Вовчанська.

Автор: Оксана Горун
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня
На півночі Харківщини ворог не атакував – Генштаб у зведенні 13 березня
13.03.2026, 17:33
Врятував дітей на озері в Харкові: чоловіка нагородив Терехов, що каже герой
Підтопило переправу: закрили рух трасою на Харківщині (відео)
Ламав лід голими руками: що відомо про героя, який врятував дітей у Харкові
Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: дати та адреси
“У росіян виникла серйозна проблема”. Що відбувається в районі Вовчанська
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2026 в 17:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував: із початку доби на фронті в Україні було 66 боїв. Основна активність – на Костянтинівському та Покровському напрямках".