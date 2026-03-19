Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также девять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из-за ударов есть погибший, а также пятеро пострадавших.

«В Харькове погиб 54-летний мужчина, пострадали 45-летний и 23-летний мужчины и 16-летний парень; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 65-летний мужчина и 66-летняя женщина. В г. Купянск в результате подрыва на неизвестном устройстве во время эвакуации получили травмы 68-летний мужчина и 58-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

пять БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

восемь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены три частных дома, в Купянском районе россияне повредили электросети, в Изюмском – «прилетело» по авто. Также под атакой РФ был Харьковский и Чугуевский районы.