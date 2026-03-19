Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона

Происшествия 08:44   19.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона

В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также девять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Из-за ударов есть погибший, а также пятеро пострадавших.

«В Харькове погиб 54-летний мужчина, пострадали 45-летний и 23-летний мужчины и 16-летний парень; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 65-летний мужчина и 66-летняя женщина. В г. Купянск в результате подрыва на неизвестном устройстве во время эвакуации получили травмы 68-летний мужчина и 58-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

По региону ударило следующее вооружение:

  • пять БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • восемь БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждены три частных дома, в Купянском районе россияне повредили электросети, в Изюмском – «прилетело» по авто. Также под атакой РФ был Харьковский и Чугуевский районы.

Читайте также: Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 19 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 19 марта: как прошла ночь
19.03.2026, 08:24
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Сегодня 19 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 марта 2026: какой праздник и день в истории
19.03.2026, 06:00
Интерсити под вопросом, смертельный удар по частному сектору: итоги 18 марта
Интерсити под вопросом, смертельный удар по частному сектору: итоги 18 марта
18.03.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 21:51
Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона
Пятеро пострадавших, среди них подросток – россияне продолжают террор региона
19.03.2026, 08:44

Новости по теме:

19.03.2026
Боев на Харьковщине становится больше: 24 атаки отбили украинские воины
18.03.2026
Десять населенных пунктов атаковали за сутки россияне: есть пострадавшие
17.03.2026
Враг активизировался на Купянщине – ВСУ сдержали почти десяток атак
16.03.2026
В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине
16.03.2026
Двое погибших и двое раненых на Харьковщине из-за «прилетов»


  Дата публикации материала: 19 марта 2026 в 08:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также девять населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. ".