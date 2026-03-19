П’ятеро постраждалих, серед них підліток – росіяни продовжують терор регіону
Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та дев’ять населених пунктів області, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Через удари є загиблий, а також п’ятеро постраждалих.
“У м. Харків загинув 54-річний чоловік, постраждали 45-річний і 23-річний чоловіки та 16-річний хлопець; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 65-річний чоловік і 66-річна жінка. У м. Куп’янськ внаслідок підриву на невідомому пристрої під час евакуації зазнали травм 68-річний чоловік і 58-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.
По регіону вдарило таке озброєння:
- п’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу “Молния”;
- два fpv-дрони;
- вісім БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені три приватні будинки, у Куп’янському районі росіяни пошкодили електромережі, в Ізюмському – “прилетіло” по авто. Також під атакою РФ був Харківський та Чугуївський райони.
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 08:44;