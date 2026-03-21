Какой будет погода в воскресенье: прогноз по Харькову и области на 22 марта
В воскресенье, 22 марта, в Харькове и области — переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют.
В Харькове ночью температура воздуха будет около 0°, днем – от 8 до 10 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 4 тепла до 1° мороза, днем от 7 до 12 тепла.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Местами возможны порывы до 15 – 20 м/с.
Напомним, несколько дней назад в экопарке под Харьковом родился бычок серой венгерской коровы. Имя ему еще не придумали, поэтому жителям предлагают предложить варианты в комментариях под сообщением на странице экопарка в Facebook.
• Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 20:01;