Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 22 березня

Суспільство 20:01   21.03.2026
Вікторія Яковенко
У неділю, 22 березня, у Харкові та області буде – мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.

У Харкові вночі температура повітря становитиме близько 0°, вдень – від 8 до 10 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 тепла до 1° морозу, вдень – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, кілька днів тому в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови. Ім’я йому ще не вигадали, тож жителям пропонують запропонувати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.

