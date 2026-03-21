Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 22 березня
У неділю, 22 березня, у Харкові та області буде – мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують.
У Харкові вночі температура повітря становитиме близько 0°, вдень – від 8 до 10 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 4 тепла до 1° морозу, вдень – від 7 до 12 тепла.
Вітер північно-східний, 9 – 14 м/с. Місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Нагадаємо, кілька днів тому в екопарку під Харковом народився бичок сірої угорської корови. Ім’я йому ще не вигадали, тож жителям пропонують запропонувати варіанти у коментарях під дописом на сторінці екопарку в фейсбуці.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, синоптики;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Якою буде погода в неділю: прогноз по Харкову та області на 22 березня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 20:01;