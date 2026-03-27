От обстрелов на Харьковщине пострадали 25 человек – Синегубов

Харьков, а также 16 населенных пунктов области атаковали россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 25 человек.

«В г. Харьков два человека получили ранения, еще 16 получили острую реакцию на стресс; в с. Оскол получили ранения 90-летняя и 67-летняя женщины и 19-летний мужчина; в с. Подвысокое Боровской громады пострадали 57-летний мужчина и 53-летняя женщина; в с. Вишневое Близнюковской громады подверглась острой реакции на стресс 32-летняя женщина. Также в Харькове за помощью медиков самостоятельно обратился 22-летний мужчина, который 26 марта получил травмы во время эвакуации в Купянском районе», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

ракета «Искандер»;

11 КАБов;

шесть БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

пять БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

32 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.