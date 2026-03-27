От обстрелов на Харьковщине пострадали 25 человек – Синегубов
Харьков, а также 16 населенных пунктов области атаковали россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 25 человек.
«В г. Харьков два человека получили ранения, еще 16 получили острую реакцию на стресс; в с. Оскол получили ранения 90-летняя и 67-летняя женщины и 19-летний мужчина; в с. Подвысокое Боровской громады пострадали 57-летний мужчина и 53-летняя женщина; в с. Вишневое Близнюковской громады подверглась острой реакции на стресс 32-летняя женщина. Также в Харькове за помощью медиков самостоятельно обратился 22-летний мужчина, который 26 марта получил травмы во время эвакуации в Купянском районе», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- ракета «Искандер»;
- 11 КАБов;
- шесть БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- пять БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 32 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «От обстрелов на Харьковщине пострадали 25 человек – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 08:38;