Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов
Харків, а також 16 населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей.
“У м. Харків двоє людей зазнали поранень, ще 16 мали гостру реакцію на стрес; у с. Оскіл зазнали поранень 90-річна і 67-річна жінки та 19-річний чоловік; у с. Підвисоке Борівської громади постраждали 57-річний чоловік і 53-річна жінка; у с. Вишневе Близнюківської громади зазнала гострої реакції на стрес 32-річна жінка. Також у Харкові по допомогу медиків самостійно звернувся 22-річний чоловік, який 26 березня зазнав травм під час евакуації в Куп’янському районі”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета “Іскандер”;
- 11 КАБів;
- шість БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- п’ять БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 32 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.
Новини за темою:
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака РФ, обстріли, прилеты, сінєгубов, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 08:38;