Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов

Події 08:38   27.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків, а також 16 населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей.

У м. Харків двоє людей зазнали поранень, ще 16 мали гостру реакцію на стрес; у с. Оскіл зазнали поранень 90-річна і 67-річна жінки та 19-річний чоловік; у с. Підвисоке Борівської громади постраждали 57-річний чоловік і 53-річна жінка; у с. Вишневе Близнюківської громади зазнала гострої реакції на стрес 32-річна жінка. Також у Харкові по допомогу медиків самостійно звернувся 22-річний чоловік, який 26 березня зазнав травм під час евакуації в Куп’янському районі”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  •  ракета “Іскандер”;
  • 11 КАБів;
  • шість БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • п’ять БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 32 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 08:38;

