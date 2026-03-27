Від обстрілів на Харківщині постраждали 25 людей – Синєгубов

Харків, а також 16 населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Внаслідок обстрілів постраждали 25 людей.

“У м. Харків двоє людей зазнали поранень, ще 16 мали гостру реакцію на стрес; у с. Оскіл зазнали поранень 90-річна і 67-річна жінки та 19-річний чоловік; у с. Підвисоке Борівської громади постраждали 57-річний чоловік і 53-річна жінка; у с. Вишневе Близнюківської громади зазнала гострої реакції на стрес 32-річна жінка. Також у Харкові по допомогу медиків самостійно звернувся 22-річний чоловік, який 26 березня зазнав травм під час евакуації в Куп’янському районі”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета “Іскандер”;

11 КАБів;

шість БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

п’ять БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

32 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Лозівському та Чугуївському районах.