На Купянщине сложнее, идут два боя: данные Генштаба на 16:00
Фото: 22 ОМБр
По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении было одно боестолкновение в районе Вильчи. На Купянском – ситуация сложнее.
Там СОУ отбили девять штурмов ВС РФ около Новоосиново, Петропавловки, Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки. Два боя еще продолжаются.
Напомним: утром 29 марта МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районе Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Песчаного, Петропавловки, Кругляковки, Новоплатоновки и Куриловки.
Читайте также: Все в мире сейчас работают над лазерным оружием, и Украина тоже – Ярославский
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 16:13;