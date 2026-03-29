На Купянщине сложнее, идут два боя: данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении было одно боестолкновение в районе Вильчи. На Купянском – ситуация сложнее.

Там СОУ отбили девять штурмов ВС РФ около Новоосиново, Петропавловки, Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки. Два боя еще продолжаются.

Напомним: утром 29 марта МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районе Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Песчаного, Петропавловки, Кругляковки, Новоплатоновки и Куриловки.