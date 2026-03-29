Live

На Купянщине сложнее, идут два боя: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:13   29.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
По информации Генштаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении было одно боестолкновение в районе Вильчи. На Купянском – ситуация сложнее. 

Там СОУ отбили девять штурмов ВС РФ около Новоосиново, Петропавловки, Кругляковки, Богуславки, Новоплатоновки и Боровской Андреевки. Два боя еще продолжаются.

Напомним: утром 29 марта МГ «Объектив» сообщала, что в течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 14 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районе Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. На Купянском – СОУ отбили девять штурмов оккупантов возле Песчаного, Петропавловки, Кругляковки, Новоплатоновки и Куриловки.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Купянщине сложнее, идут два боя: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 16:13;

