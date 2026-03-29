На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00
Фото: 22 ОМБр
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку було одне боєзіткнення в районі Вільчі. На Куп’янському – ситуація складніша.
Там СОУ відбили дев’ять штурмів ЗС РФ біля Новоосинового, Петропавлівки, Кругляківки, Богуславки, Новоплатонівки та Борівської Андріївки. Два бої ще тривають.
Нагадаємо: вранці 29 березня МР “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, передавав Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районі Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. На Куп’янському – СОУ відбили дев’ять штурмів окупантів біля Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки, Новоплатонівки та Курилівки.
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 16:13;