Ніколь Костенко-Лагутіна
На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00 Фото: 22 ОМБр

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку було одне боєзіткнення в районі Вільчі. На Куп’янському – ситуація складніша. 

Там СОУ відбили дев’ять штурмів ЗС РФ біля Новоосинового, Петропавлівки, Кругляківки, Богуславки, Новоплатонівки та Борівської Андріївки. Два бої ще тривають.

Нагадаємо: вранці 29 березня МР “Об’єктив” повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 14 бойових зіткнень, передавав Генштаб ЗСУ. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районі Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. На Куп’янському – СОУ відбили дев’ять штурмів окупантів біля Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки, Новоплатонівки та Курилівки.

Читайте також: Усі у світі зараз працюють над лазерною зброєю, і Україна також – Ярославський

Якщо вам цікава новина: «На Куп’янщині складніше, йдуть два бої: дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 16:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку було одне боєзіткнення в районі Вільчі. На Куп’янському – ситуація складніша. ".