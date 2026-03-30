Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию

Украина 10:43   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В сводке 30 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что враг утверждает о якобы полной оккупации Ковшаровки – населенный пункт расположен на Купянском направлении.

Однако, изучив ситуацию подробнее, эксперты сделали вывод: информации неправдивая – Ковшаровка остается под контролем украинских защитников.

Тем временем на Купянщине враг атаковал вблизи самого Купянска, около Петропавловки, Куриловки, Песчаного и Новоосиново.

Ситуация на других направлениях – стабильная. Все атаки ВС РФ на Южно-Слобожанском и Боровском направлениях украинские военные успешно отбивают, констатировали в Институте изучения войны.

Новости по теме:

23.03.2026
Война между блогерами разгорелась в РФ: причиной раздора стал Купянск
22.03.2026
СОУ продвинулись на Купянщине, а ВС РФ ударили по мосту Оскольской ГЭС — ISW
21.03.2026
ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян
20.03.2026
В ISW заметили оккупантов в Ковшаровке на Купянщине – что это значит
19.03.2026
РФ захватила Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW


  • • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 10:43;

