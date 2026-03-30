Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию
В сводке 30 марта аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали, что враг утверждает о якобы полной оккупации Ковшаровки – населенный пункт расположен на Купянском направлении.
Однако, изучив ситуацию подробнее, эксперты сделали вывод: информации неправдивая – Ковшаровка остается под контролем украинских защитников.
Тем временем на Купянщине враг атаковал вблизи самого Купянска, около Петропавловки, Куриловки, Песчаного и Новоосиново.
Ситуация на других направлениях – стабильная. Все атаки ВС РФ на Южно-Слобожанском и Боровском направлениях украинские военные успешно отбивают, констатировали в Институте изучения войны.
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 10:43;