Росіяни заявили про окупацію Ковшарівки: в ISW прокоментували інформацію
У зведенні 30 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що ворог стверджує про нібито повну окупацію Ківшарівки – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку.
Проте, вивчивши ситуацію докладніше, експерти зробили висновок: інформація неправдива – Ківшарівка залишається під контролем українських захисників.
Тим часом на Куп’янщині ворог атакував поблизу самого Куп’янська, біля Петропавлівки, Курилівки, Піщаного та Новоосинового.
Ситуація на інших напрямках – стабільна. Усі атаки ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Борівському напрямах українські військові успішно відбивають, констатували в Інституті вивчення війни.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 10:43;