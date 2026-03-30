Росіяни заявили про окупацію Ковшарівки: в ISW прокоментували інформацію

У зведенні 30 березня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) розповіли, що ворог стверджує про нібито повну окупацію Ківшарівки – населений пункт розташований на Куп’янському напрямку.

Проте, вивчивши ситуацію докладніше, експерти зробили висновок: інформація неправдива – Ківшарівка залишається під контролем українських захисників.

Тим часом на Куп’янщині ворог атакував поблизу самого Куп’янська, біля Петропавлівки, Курилівки, Піщаного та Новоосинового.

Ситуація на інших напрямках – стабільна. Усі атаки ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Борівському напрямах українські військові успішно відбивають, констатували в Інституті вивчення війни.