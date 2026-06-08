Сери взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
Городской голова Игорь Терехов ночью 8 июня информировал о налете БпЛА на Харьков. По его данным, враг обстреливал Холодногорский район.
Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне.
После этого в том же, Холодногорском раойне, прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов.
«Информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется», — писал мэр.
Еще один «прилет», последний за ночь, был в 01:33.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 07:29;