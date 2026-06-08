Live

Сери взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали

Происшествия 07:29   08.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сери взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали

Городской голова Игорь Терехов ночью 8 июня информировал о налете БпЛА на Харьков. По его данным, враг обстреливал Холодногорский район.

Первый «прилет» в городе зафиксировали около часа ночи. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой — Холодногорский район. Предварительно, россияне ударили по промышленной зоне.

После этого в том же, Холодногорском раойне, прозвучало еще как минимум шесть взрывов, написал Терехов.

«Информация о последствиях ударов, разрушений и пострадавших уточняется. Угроза повторных ударов сохраняется», — писал мэр.

Еще один «прилет», последний за ночь, был в 01:33.

Читайте также: БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня
Жарко, но дождливо: прогноз погоды на 8 июня
07.06.2026, 21:00
Новости Харькова — главное 7 июня: атаки на фронте, удар по взрывотехникам
Новости Харькова — главное 7 июня: атаки на фронте, удар по взрывотехникам
07.06.2026, 21:00
БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших
БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших
07.06.2026, 20:31
ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
ЧП на Буковине: обрушился деревянный мост с детьми
07.06.2026, 17:26
Сегодня 8 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 июня 2026: какой праздник и день в истории
08.06.2026, 06:00
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
08.06.2026, 07:30

Новости по теме:

07.06.2026
БпЛА ударил по взрывотехникам на Изюмщине: погиб мужчина, четверо пострадавших
07.06.2026
«Прилет» по ЧАЭС: радиация, в отличие от наглости РФ, не превышена – Зеленский
07.06.2026
Обстрелы Харьковщины не прекращаются: повреждено предприятие и АЗС
07.06.2026
Пятеро пострадавших, один погибший – последствия ударов РФ
07.06.2026
Восемь боев на Харьковщине: где ВСУ отбивали атаки врага


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сери взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 07:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов ночью 8 июня информировал о налете БпЛА на Харьков. По его данным, враг обстреливал Холодногорский район.".