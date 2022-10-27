Если у Путина Россия заменить на Северная Корея, текст не изменится — нардеп

РФ заподозрила, что никто не обратил внимание на то, как горько она на все и всех обиделась. И решила в стопятьсотый раз заявить об этом официально, и все так же подробно эти обиды перечислить. Кстати, если взять стенограмму выступления Путина и слово «Россия» везде заменить словами «Северная Корея», текст звучит точно так же.