Если у Путина Россия заменить на Северная Корея, текст не изменится — нардеп
РФ заподозрила, что никто не обратил внимание на то, как горько она на все и всех обиделась. И решила в стопятьсотый раз заявить об этом официально, и все так же подробно эти обиды перечислить. Кстати, если взять стенограмму выступления Путина и слово «Россия» везде заменить словами «Северная Корея», текст звучит точно так же.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:06;
Корреспондент Максим Бужанский, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ заподозрила, что никто не обратил внимание на то, как горько она на все и всех обиделась. И решила в…".