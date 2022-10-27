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Если у Путина Россия заменить на Северная Корея, текст не изменится — нардеп

Мир 18:06   27.10.2022
Максим Бужанский
народный депутат Украины
Если у Путина Россия заменить на Северная Корея, текст не изменится — нардеп

РФ заподозрила, что никто не обратил внимание на то, как горько она на все и всех обиделась. И решила в стопятьсотый раз заявить об этом официально, и все так же подробно эти обиды перечислить. Кстати, если взять стенограмму выступления Путина и слово «Россия» везде заменить словами «Северная Корея», текст звучит точно так же.

Автор: Максим Бужанский, народный депутат Украины

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 18:06;

    • Корреспондент Максим Бужанский, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ заподозрила, что никто не обратил внимание на то, как горько она на все и всех обиделась. И решила в…".