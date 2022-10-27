Якщо у Путіна Росія замінити на Північна Корея, текст не зміниться – нардеп
РФ запідозрила, що ніхто не звернув увагу на те, наскільки гірко вона на все та всіх образилася. І вирішила в стоп’ятсотий раз заявити про це офіційно, і так само докладно ці образи перерахувати. До речі, якщо взяти стенограму виступу Путіна й слово “Росія” скрізь замінити словами “Північна Корея”, текст звучить так само.
Ви читали новину: «Якщо у Путіна Росія замінити на Північна Корея, текст не зміниться – нардеп»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:06;
Кореспондент Максим Бужанський, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ запідозрила, що ніхто не звернув увагу на те, наскільки гірко вона на все та всіх образилася. І вирішила в…".