Якщо у Путіна Росія замінити на Північна Корея, текст не зміниться – нардеп

РФ запідозрила, що ніхто не звернув увагу на те, наскільки гірко вона на все та всіх образилася. І вирішила в стоп’ятсотий раз заявити про це офіційно, і так само докладно ці образи перерахувати. До речі, якщо взяти стенограму виступу Путіна й слово “Росія” скрізь замінити словами “Північна Корея”, текст звучить так само.