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Якщо у Путіна Росія замінити на Північна Корея, текст не зміниться – нардеп

Політика 18:06   27.10.2022
Максим Бужанський
народний депутат України
Якщо у Путіна Росія замінити на Північна Корея, текст не зміниться – нардеп

РФ запідозрила, що ніхто не звернув увагу на те, наскільки гірко вона на все та всіх образилася. І вирішила в стоп’ятсотий раз заявити про це офіційно, і так само докладно ці образи перерахувати. До речі, якщо взяти стенограму виступу Путіна й слово “Росія” скрізь замінити словами “Північна Корея”, текст звучить так само.

Автор: Максим Бужанський, народний депутат України

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 18:06;

    • Кореспондент Максим Бужанський, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ запідозрила, що ніхто не звернув увагу на те, наскільки гірко вона на все та всіх образилася. І вирішила в…".