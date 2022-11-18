“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп
Втомився читати про те, що який сенс забороняти зливати в мережу відео прильотів, росіяни, мовляв, усе бачать з космосу. Ні хріна, крім своїх образ на всіх світі, вони не бачать – ні з космосу, ні з Саратова. Тому й надії у них усі або на дурнів, або на стукачів. Це і є їхній технологічний стандарт.
Ви читали новину: «“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 07:51;
Кореспондент Максим Бужанський, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втомився читати про те, що який сенс забороняти зливати в мережу відео прильотів, росіяни, мовляв, усе бачать з космосу. Ні…".