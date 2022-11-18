Live
  • П’ятниця 18.11.2022
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп

Світ 07:51   18.11.2022
Максим Бужанський
народний депутат України
“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп

Втомився читати про те, що який сенс забороняти зливати в мережу відео прильотів, росіяни, мовляв, усе бачать з космосу. Ні хріна, крім своїх образ на всіх світі, вони не бачать – ні з космосу, ні з Саратова. Тому й надії у них усі або на дурнів, або на стукачів. Це і є їхній технологічний стандарт.

Автор: Максим Бужанський, народний депутат України

Новини за темою:

15:42
Сядьте в центрі Харкова й почнете розуміти – нардеп дав пораду Матвієнко

  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 07:51;

    • Кореспондент Максим Бужанський, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Втомився читати про те, що який сенс забороняти зливати в мережу відео прильотів, росіяни, мовляв, усе бачать з космосу. Ні…".