“Технологічний стандарт” РФ – дурні та стукачі – нардеп

Втомився читати про те, що який сенс забороняти зливати в мережу відео прильотів, росіяни, мовляв, усе бачать з космосу. Ні хріна, крім своїх образ на всіх світі, вони не бачать – ні з космосу, ні з Саратова. Тому й надії у них усі або на дурнів, або на стукачів. Це і є їхній технологічний стандарт.