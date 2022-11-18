«Технологический стандарт» РФ — дураки и стукачи — нардеп
Утомился читать про то, что какой смысл запрещать сливать в сеть видео прилетов, россияне, мол, все видят из космоса. Ни хрена, кроме своих обид на всех на свете, они не видят — ни из космоса, ни из Саратова. Потому и надежды у них все или на дураков, или на стукачей. Это и есть их технологический стандарт.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 07:51;
Корреспондент Максим Бужанский, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утомился читать про то, что какой смысл запрещать сливать в сеть видео прилетов, россияне, мол, все видят из космоса. Ни…".