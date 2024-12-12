«Значит, простить им все?» — Зеленский про территориальные уступки РФ

Если бы у нас было очень много сил, техники и так далее, мы бы могли быстрее давить на фронте. Если у нас сил будет недостаточно, конечно, какие-то вопросы можно решать дипломатически. Юридически признавать оккупированные территории территориями России мы не будем. Там много людей раньше жили. Они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, многие люди в плену, десятки тысяч детей были депортированы. Они много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все?