«Значит, простить им все?» — Зеленский про территориальные уступки РФ
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Если бы у нас было очень много сил, техники и так далее, мы бы могли быстрее давить на фронте. Если у нас сил будет недостаточно, конечно, какие-то вопросы можно решать дипломатически. Юридически признавать оккупированные территории территориями России мы не будем. Там много людей раньше жили. Они потеряли дома, кто-то отдал свою жизнь, многие люди в плену, десятки тысяч детей были депортированы. Они много всего разрушили. Как мы можем признать ту нашу землю российской? Значит простить им все?
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, переговоры, перемирие, территории;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 08:52;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если бы у нас было очень много сил, техники и так далее, мы бы могли быстрее давить на фронте. Если…".