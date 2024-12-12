“Значить, пробачити їм все?” – Зеленський про територіальні поступки РФ

Якби в нас було дуже багато сил, техніки тощо, ми могли б швидше тиснути на фронті. Якщо у нас сил буде недостатньо, звісно, ​​якісь питання можна вирішувати дипломатично… Юридично визнавати окуповані території територіями Росії ми не будемо. Там багато людей раніше мешкали. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить, пробачити їм все?