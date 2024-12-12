“Значить, пробачити їм все?” – Зеленський про територіальні поступки РФ
Якби в нас було дуже багато сил, техніки тощо, ми могли б швидше тиснути на фронті. Якщо у нас сил буде недостатньо, звісно, якісь питання можна вирішувати дипломатично… Юридично визнавати окуповані території територіями Росії ми не будемо. Там багато людей раніше мешкали. Вони втратили домівки, хтось віддав своє життя, багато людей в полоні, десятки тисяч дітей були депортовані. Вони багато всього зруйнували. Як ми можемо визнати ту нашу землю російською? Значить, пробачити їм все?
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, переговоры, перемирие, территории;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 08:52;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якби в нас було дуже багато сил, техніки тощо, ми могли б швидше тиснути на фронті. Якщо у нас сил…".