Россия не должна получить никаких вознаграждений за эту войну — Зеленский
Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны… И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, Одессе, жилым домам, нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей… Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизнь. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому требуются надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никаких вознаграждений за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать «стоп» должна именно Москва.
Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 13:34
