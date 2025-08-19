Стратегия россиян строилась на идее договориться с США без Украины — Коваленко
Фото: Андрей Коваленко/instagram
Сейчас важно не дать россиянам возможности затягивать дальше время, потому что ушаков от путина откровенно уклоняется говорить о трехсторонней встрече. Напомним, что вся информационная стратегия россиян, а также дипломатическая, строилась вокруг идеи договориться с США без Украины. Но США исповедуют принцип ничего об Украине без Украины. Поэтому москва и уклоняется от четкой коммуникации.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Стратегия россиян строилась на идее договориться с США без Украины — Коваленко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 10:03;
Корреспондент Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас важно не дать россиянам возможности затягивать дальше время, потому что ушаков от путина откровенно уклоняется говорить о трехсторонней встрече.…".