Стратегия россиян строилась на идее договориться с США без Украины — Коваленко

Сейчас важно не дать россиянам возможности затягивать дальше время, потому что ушаков от путина откровенно уклоняется говорить о трехсторонней встрече. Напомним, что вся информационная стратегия россиян, а также дипломатическая, строилась вокруг идеи договориться с США без Украины. Но США исповедуют принцип ничего об Украине без Украины. Поэтому москва и уклоняется от четкой коммуникации.