Стратегія росіян будувалася на ідеї домовитися зі США без України – Коваленко

Зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо ушаков від путіна відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч. Нагадаю, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України. Але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому москва наразі й ухиляється від чіткої комунікації.