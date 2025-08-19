Live
  Вт 19.08.2025
Стратегія росіян будувалася на ідеї домовитися зі США без України – Коваленко

Політика 10:03   19.08.2025
Андрій Коваленко
керівник ЦПД РНБО
Стратегія росіян будувалася на ідеї домовитися зі США без України – Коваленко Фото: Андрій Коваленко/інстаграм

Зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо ушаков від путіна відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч.  Нагадаю, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України.  Але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому москва наразі й ухиляється від чіткої комунікації.

Автор: Андрій Коваленко, керівник ЦПД РНБО
