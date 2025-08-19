Стратегія росіян будувалася на ідеї домовитися зі США без України – Коваленко
Фото: Андрій Коваленко/інстаграм
Зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо ушаков від путіна відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч. Нагадаю, що вся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України. Але США сповідують принцип нічого про Україну без України. Тому москва наразі й ухиляється від чіткої комунікації.
