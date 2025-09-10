Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять — Зеленский

Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские «Шахеды» действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один «Шахед», что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере восемь ударных дронов, нацеленных в направлении Польши. Крайне опасный прецедент для Европы. Будут ли следующие шаги, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий. Россияне должны ощутить последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать.