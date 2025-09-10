Live
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський

Події 09:21   10.09.2025
Володимир Зеленський
президент України
Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати – Зеленський

Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські “шахеди” діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один “шахед”, що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі. Вкрай небезпечний прецедент для Європи. Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати та доведеться закінчувати.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
