Для меня это история про «незламність» — Анна Гин о блэкауте в Харькове

Если в 22-м, когда вот такие блэкауты наступали, настроение было ужасным, в пабликах сыпались просто слезы и проклятия, и было действительно очень грустно туда заходить. То в 25-м году люди шутят. Люди шутят над собой, друг над другом. Один район пишет в другой: «Мы едем к вам мыться», «А мы к вам поедем голову сушить»… Наверное, со стороны это может кому-то показаться странным, глупым, инфантильным, но для меня это история про силу духа, про «незламність», про умение жить, выживать и справляться с трудностями.