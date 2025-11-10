Live

Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові

Події 12:14   10.11.2025
Анна Гін
харківська письменниця
Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові Фото: Анна Гін/фейсбук

Якщо у 22-му, коли ось такі блекаути наступали, настрій був жахливим, у пабліках сипалися просто сльози та прокляття, і було справді дуже сумно туди заходити. То у 25-му році люди жартують. Люди жартують з себе, один з одного. Один район пише в іншій: “Ми їдемо до вас митися”, “А ми до вас поїдемо голову сушити”… Напевно, збоку це може комусь здатися дивним, дурним, інфантильним, але для мене це історія про силу духу, про “незламність”, про вміння жити, виживати та справлятися з труднощами.

Автор: Анна Гін, харківська письменниця
