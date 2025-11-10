Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові
Фото: Анна Гін/фейсбук
Якщо у 22-му, коли ось такі блекаути наступали, настрій був жахливим, у пабліках сипалися просто сльози та прокляття, і було справді дуже сумно туди заходити. То у 25-му році люди жартують. Люди жартують з себе, один з одного. Один район пише в іншій: “Ми їдемо до вас митися”, “А ми до вас поїдемо голову сушити”… Напевно, збоку це може комусь здатися дивним, дурним, інфантильним, але для мене це історія про силу духу, про “незламність”, про вміння жити, виживати та справлятися з труднощами.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, блекаут, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 12:14;