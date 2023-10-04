Вчені намагаються встановити походження вівтарного каменю Стоунхенджа

Дослідники з факультету географії та наук про Землю Аберістуїтського університету (Великобританія) з’ясували, що Вівтарний камінь знаменитого кромлеха Стоунхендж відрізняється за складом від інших каменів, пише NV .

Вважалося, що більшість каменів Стоунхенджу було видобуто в області Мінідд Преселі в Уельсі, що розташована за 225 км від Стоунхенджу. Однак дослідження показало, що Вівтарний камінь має складніший геологічний склад, що викликало сумніви в його походженні.

Вівтарний камінь вирізняється з-поміж інших каменів Стоунхенджу великою часткою пісковику, на відміну від решти каменів у цій мегалітичній структурі, що мають магматичне походження.

Головною відмітною ознакою Вівтарного каменя є високий вміст барію, який не характерний для інших зразків зі Стоунхенджу.

Дослідники провели різноманітні аналізи, включно з оптичною петрографією, портативним рентгенівським аналізом, раманівською спектроскопією та автоматизованим аналізом SEM-EDS зразків із формації червоного пісковику в Англо-Валлійському басейні. Результати показали, що склад Вівтарного каменю не відповідає зразкам з басейну, що порушує питання про його походження.