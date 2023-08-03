Корабель із Давнього Риму із сотнями амфор знайшли біля берегів Італії

Вантажне судно, якому близько 2000 років, виявили біля порту Чивітавек’я в Італії приблизно за 80 км на північний захід від Риму, повідомляє ВВС.

«Це приклад корабельної аварії римського корабля, який зіткнувся з морськими небезпеками, намагаючись дістатися до узбережжя. І це є свідченням старих морських торговельних шляхів», — заявили карабінери.

Судно, довжина якого понад 20 метрів, виявили на піщаному морському дні на глибині 160 метрів.

Човен датується приблизно 1-м або 2-м століттям до нашої ери і був знайдений із сотнями амфор.

Кераміка переважно ціла, йдеться в заяві художнього загону карабінерів поліції.

Мистецький загін поліції, який відповідає за захист безцінної культурної спадщини Італії, повідомив, що реліквію знайшли та зняли на відео за допомогою робота з дистанційним керуванням.

Невідомо, для чого використовували римські глеки на борту, хоча зазвичай в амфорах перевозили олію, вино або рибний соус. Такі артефакти широко знайдені в усьому стародавньому східному середземноморському світі.

Знахідка розбитого корабля не є чимось незвичайним: їх тисячі розкидані по всьому Середземному морю.