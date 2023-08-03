Корабель із Давнього Риму із сотнями амфор знайшли біля берегів Італії
Вантажне судно, якому близько 2000 років, виявили біля порту Чивітавек’я в Італії приблизно за 80 км на північний захід від Риму, повідомляє ВВС.
«Це приклад корабельної аварії римського корабля, який зіткнувся з морськими небезпеками, намагаючись дістатися до узбережжя. І це є свідченням старих морських торговельних шляхів», — заявили карабінери.
Судно, довжина якого понад 20 метрів, виявили на піщаному морському дні на глибині 160 метрів.
Човен датується приблизно 1-м або 2-м століттям до нашої ери і був знайдений із сотнями амфор.
Кераміка переважно ціла, йдеться в заяві художнього загону карабінерів поліції.
Мистецький загін поліції, який відповідає за захист безцінної культурної спадщини Італії, повідомив, що реліквію знайшли та зняли на відео за допомогою робота з дистанційним керуванням.
Невідомо, для чого використовували римські глеки на борту, хоча зазвичай в амфорах перевозили олію, вино або рибний соус. Такі артефакти широко знайдені в усьому стародавньому східному середземноморському світі.
Знахідка розбитого корабля не є чимось незвичайним: їх тисячі розкидані по всьому Середземному морю.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 14:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вантажне судно, якому близько 2000 років, виявили біля порту Чивітавек’я в Італії приблизно за 80 км на північний захід від Риму, повідомляє ВВС.".