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Корабель із Давнього Риму із сотнями амфор знайшли біля берегів Італії

Культура 14:37   03.08.2023
Оксана Якушко
Корабель із Давнього Риму із сотнями амфор знайшли біля берегів Італії

Вантажне судно, якому близько 2000 років, виявили біля порту Чивітавек’я в Італії приблизно за 80 км на північний захід від Риму, повідомляє ВВС.

«Це приклад корабельної аварії римського корабля, який зіткнувся з морськими небезпеками, намагаючись дістатися до узбережжя. І це є свідченням старих морських торговельних шляхів», — заявили карабінери.

Судно, довжина якого понад 20 метрів, виявили на піщаному морському дні на глибині 160 метрів.

Човен датується приблизно 1-м або 2-м століттям до нашої ери і був знайдений із сотнями амфор.

Кераміка переважно ціла, йдеться в заяві художнього загону карабінерів поліції.

Мистецький загін поліції, який відповідає за захист безцінної культурної спадщини Італії, повідомив, що реліквію знайшли та зняли на відео за допомогою робота з дистанційним керуванням.

Невідомо, для чого використовували римські глеки на борту, хоча зазвичай в амфорах перевозили олію, вино або рибний соус. Такі артефакти широко знайдені в усьому стародавньому східному середземноморському світі.

Знахідка розбитого корабля не є чимось незвичайним: їх тисячі розкидані по всьому Середземному морю.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Культура, Світ; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 14:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вантажне судно, якому близько 2000 років, виявили біля порту Чивітавек’я в Італії приблизно за 80 км на північний захід від Риму, повідомляє ВВС.".