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Корабль из Древнего Рима с целыми амфорами обнаружили у берегов Италии

Культура 14:37   03.08.2023
Оксана Якушко
Корабль из Древнего Рима с целыми амфорами обнаружили у берегов Италии

Грузовое судно, которому около 2000 лет, обнаружили возле порта Чивитавеккья в Италии примерно в 80 км к северо-западу от Рима, сообщает BBC.

«Это пример кораблекрушения римского корабля, который столкнулся с морскими опасностями, пытаясь добраться до побережья. И это свидетельство старых морских торговых путей», — заявили карабинеры полиции.

Судно, длина которого более 20 метров, обнаружили на песчаном морском дне на глубине 160 метров.
Корабль датируется примерно 1-м или 2-м веком до нашей эры, и был найден с сотнями амфор.

Керамика преимущественно целая, говорится в заявлении художественного отряда карабинеров полиции.

Художественный отряд полиции, отвечающий за защиту бесценного культурного наследия Италии, сообщил, что реликвию нашли и сняли на видео с помощью робота с дистанционным управлением.

Неизвестно, для чего использовали римские кувшины на борту, хотя обычно в амфорах перевозили растительное масло, вино или рыбный соус. Такие артефакты широко распространены во всем древнем восточном средиземноморском мире.

Находка разбитого корабля не является чем-то необычным: их тысячи разбросаны по всему Средиземному морю.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Культура, Мир; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 14:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовое судно, которому около 2000 лет, обнаружили возле порта Чивитавеккья в Италии примерно в 80 км к северо-западу от Рима, сообщает BBC.".