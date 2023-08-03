Корабль из Древнего Рима с целыми амфорами обнаружили у берегов Италии

Грузовое судно, которому около 2000 лет, обнаружили возле порта Чивитавеккья в Италии примерно в 80 км к северо-западу от Рима, сообщает BBC.

«Это пример кораблекрушения римского корабля, который столкнулся с морскими опасностями, пытаясь добраться до побережья. И это свидетельство старых морских торговых путей», — заявили карабинеры полиции.

Судно, длина которого более 20 метров, обнаружили на песчаном морском дне на глубине 160 метров.

Корабль датируется примерно 1-м или 2-м веком до нашей эры, и был найден с сотнями амфор.

Керамика преимущественно целая, говорится в заявлении художественного отряда карабинеров полиции.

Художественный отряд полиции, отвечающий за защиту бесценного культурного наследия Италии, сообщил, что реликвию нашли и сняли на видео с помощью робота с дистанционным управлением.

Неизвестно, для чего использовали римские кувшины на борту, хотя обычно в амфорах перевозили растительное масло, вино или рыбный соус. Такие артефакты широко распространены во всем древнем восточном средиземноморском мире.

Находка разбитого корабля не является чем-то необычным: их тысячи разбросаны по всему Средиземному морю.