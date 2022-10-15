Live
  • Неділя 16.10.2022
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.63
    • 🟢

Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак

Без рубрики 18:59   15.10.2022
Оксана Якушко
Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак

Ветеринари порадили, що тримати у ветаптечці для чотирилапих домашніх улюбленців. 

Через посилення обстрілів усієї території України та тривалі повітряні тривоги українцям доводиться проводити багато часу в укритті разом зі своїми улюбленцями. Тваринам теж потрібно мати не лише тривожну валізку, а й ветеринарну аптечку. Нижче наводимо перелік необхідних ліків, які рекомендували ветеринари UAnimals:

Марлевий бинт;

Самофіксуючий бинт (Copoly), джґут;

Електронний термометр;

Набір одноразових шприців (маленькій тварині інсулінові шприці – об’єм 1 мл, великим – об’єм 2 мл);

Ножиці;

Пінцет;

Оксид цинку у вигляді пудри (зупиняє кров при невеликих пораненнях);

Дезінфекційні засоби: хлоргексидин, перекис водню, мірамістин;

Мазь Левомеколь;

Спазмолітик – папаверин (внутрішньом’язово), но-шпа;

Знеболювальні препарати: анальгін (внутрішньом’язово або перорально), мелоксивет/мелоксикам (підшкірно);

Сорбенти: ентеросгель (дитяча доза, вказана на упаковці), активоване вугілля;

Антигістамінні препарати: супрастин, димедрол (внутрішньом’язово);

Антидоти при отруєнні:

🔹 Вітамін В6 (Піридоксин) (внутрішньовенно або внутрішньом’язово);

🔹 Вітамін К1 (Канавіт);

Заспокійливі засоби: препарати сильної дії: Габапентин 100 мг, наявний у звичайній аптеці, але продають за рецептом. Доза +-20 мг/кг (адреналін в когось працює сильніше, в когось слабкіше, тому дозу можна підвищити до 30 мг/кг). Препарати слабші, накопичувальної дії: калмвет та стоп-стрес;

Захисні черевики (на випадок поранень лап);

Старі колготки, з яких можна зробити трико (щоб обмежити рухливість тварини);

Лінійка (використати для накладання шини).

Однак перша допомога не відкидає візит до ветеринара. Тому за першої ж можливості відвідайте його. І зберігайте спокій, адже тварини відчувають стан своїх господарів.

Читайте також: У Харкові волонтери безкоштовно стерилізували 93 бездомних тварин

Категорії: Без рубрики; Теги: , , , , , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:26
Мешканці Харкова зможуть отримати грошову допомогу від ООН
13:54
По 1200 гривень отримали понад 10 тисяч осіб із звільненої Харківщини
17:28
У Куп’янську врятували собаку з дірки в розбомбленому мосту (відео)
16:37
У звільнену Борову привезли гуманітарну допомогу з ліками (Відео)
15:36
Гроші і будматеріали: на звільнену Харківщину йде допомога з усієї України

Ви читали новину: «Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак»; з категорії Без рубрики на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 18:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак".