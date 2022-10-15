Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак

Ветеринари порадили, що тримати у ветаптечці для чотирилапих домашніх улюбленців.

Через посилення обстрілів усієї території України та тривалі повітряні тривоги українцям доводиться проводити багато часу в укритті разом зі своїми улюбленцями. Тваринам теж потрібно мати не лише тривожну валізку, а й ветеринарну аптечку. Нижче наводимо перелік необхідних ліків, які рекомендували ветеринари UAnimals:

Марлевий бинт;

Самофіксуючий бинт (Copoly), джґут;

Електронний термометр;

Набір одноразових шприців (маленькій тварині інсулінові шприці – об’єм 1 мл, великим – об’єм 2 мл);

Ножиці;

Пінцет;

Оксид цинку у вигляді пудри (зупиняє кров при невеликих пораненнях);

Дезінфекційні засоби: хлоргексидин, перекис водню, мірамістин;

Мазь Левомеколь;

Спазмолітик – папаверин (внутрішньом’язово), но-шпа;

Знеболювальні препарати: анальгін (внутрішньом’язово або перорально), мелоксивет/мелоксикам (підшкірно);

Сорбенти: ентеросгель (дитяча доза, вказана на упаковці), активоване вугілля;

Антигістамінні препарати: супрастин, димедрол (внутрішньом’язово);

Антидоти при отруєнні:

🔹 Вітамін В6 (Піридоксин) (внутрішньовенно або внутрішньом’язово);

🔹 Вітамін К1 (Канавіт);

Заспокійливі засоби: препарати сильної дії: Габапентин 100 мг, наявний у звичайній аптеці, але продають за рецептом. Доза +-20 мг/кг (адреналін в когось працює сильніше, в когось слабкіше, тому дозу можна підвищити до 30 мг/кг). Препарати слабші, накопичувальної дії: калмвет та стоп-стрес;

Захисні черевики (на випадок поранень лап);

Старі колготки, з яких можна зробити трико (щоб обмежити рухливість тварини);

Лінійка (використати для накладання шини).

Однак перша допомога не відкидає візит до ветеринара. Тому за першої ж можливості відвідайте його. І зберігайте спокій, адже тварини відчувають стан своїх господарів.