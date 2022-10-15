Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак
Ветеринари порадили, що тримати у ветаптечці для чотирилапих домашніх улюбленців.
Через посилення обстрілів усієї території України та тривалі повітряні тривоги українцям доводиться проводити багато часу в укритті разом зі своїми улюбленцями. Тваринам теж потрібно мати не лише тривожну валізку, а й ветеринарну аптечку. Нижче наводимо перелік необхідних ліків, які рекомендували ветеринари UAnimals:
Марлевий бинт;
Самофіксуючий бинт (Copoly), джґут;
Електронний термометр;
Набір одноразових шприців (маленькій тварині інсулінові шприці – об’єм 1 мл, великим – об’єм 2 мл);
Ножиці;
Пінцет;
Оксид цинку у вигляді пудри (зупиняє кров при невеликих пораненнях);
Дезінфекційні засоби: хлоргексидин, перекис водню, мірамістин;
Мазь Левомеколь;
Спазмолітик – папаверин (внутрішньом’язово), но-шпа;
Знеболювальні препарати: анальгін (внутрішньом’язово або перорально), мелоксивет/мелоксикам (підшкірно);
Сорбенти: ентеросгель (дитяча доза, вказана на упаковці), активоване вугілля;
Антигістамінні препарати: супрастин, димедрол (внутрішньом’язово);
Антидоти при отруєнні:
🔹 Вітамін В6 (Піридоксин) (внутрішньовенно або внутрішньом’язово);
🔹 Вітамін К1 (Канавіт);
Заспокійливі засоби: препарати сильної дії: Габапентин 100 мг, наявний у звичайній аптеці, але продають за рецептом. Доза +-20 мг/кг (адреналін в когось працює сильніше, в когось слабкіше, тому дозу можна підвищити до 30 мг/кг). Препарати слабші, накопичувальної дії: калмвет та стоп-стрес;
Захисні черевики (на випадок поранень лап);
Старі колготки, з яких можна зробити трико (щоб обмежити рухливість тварини);
Лінійка (використати для накладання шини).
Однак перша допомога не відкидає візит до ветеринара. Тому за першої ж можливості відвідайте його. І зберігайте спокій, адже тварини відчувають стан своїх господарів.
Читайте також: У Харкові волонтери безкоштовно стерилізували 93 бездомних тваринКатегорії: Без рубрики; Теги: UAnimals, ветаптечка, животні, кот, Лекарства, помощь, собака; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 18:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бинт, заспокійливе, шприци. Що має бути у ветаптечці для котів і собак".