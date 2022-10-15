Бинт, успокаивающее, шприцы. Что должно быть в ветаптечке для кошек и собак
Ветеринары посоветовали, что держать в ветаптечке для четырехлапых домашних любимцев.
Из-за усиления обстрелов всей территории Украины и длительных воздушных тревог украинцам приходится проводить много время в укрытии вместе со своими любимцами. Животным тоже нужно иметь не только тревожный чемоданчик, но и ветеринарную аптечку. Ниже приводим перечень необходимых лекарств, которые рекомендовали ветеринары UAnimals:
Марлевый бинт;
Самофиксирующийся бинт (Copoly), жгут;
Электронный термометр;
Набор одноразовых шприцев (маленькому животному инсулиновые шприцы – объем 1 мл, большим – объем 2 мл);
Ножницы;
Пинцет;
Оксид цинка в виде пудры (останавливает кровь при небольших ранениях);
Дезинфекционные средства: хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин;
Мазь Левомеколь;
Спазмолитик – папаверин (внутримышечно), но-шпа;
Обезболивающие препараты: анальгин (внутримышечно или перорально), мелоксивет/мелоксикам (подкожно);
Сорбенты: энтеросгель (детская доза, указанная на упаковке), активированный уголь;
Антигистаминные препараты: супрастин, димедрол (внутримышечно);
Антидоты при отравлении ядом:
🔹 Витамин В6 (Пиридоксин) (внутривенно или внутримышечно);
🔹 Витамин К1 (Канавит);
Успокаивающие средства: препараты сильного действия: Габапентин 100 мг, имеющийся в обычной аптеке, но продающий по рецепту. Доза +-20 мг/кг (адреналин у кого работает сильнее, у кого слабее, поэтому дозу можно повысить до 30 мг/кг). Препараты более слабые, накопительные: калмвет и стоп-стресс;
Защитные ботинки (на случай ранений лап);
Старые колготки, из которых можно сделать трико (чтобы ограничить подвижность животного);
Линейка (использовать для наложения шины).
Однако первая помощь не исключает визит к ветеринару. Поэтому при первой же возможности посетите его. И сохраняйте покой, ведь животные ощущают состояние своих хозяев.
Читайте также: В Харькове волонтеры бесплатно стерилизовали 93 бездомных животныхКатегории: Без рубрики; Теги: UAnimals, ветаптечка, животные, кот, Лекарства, помощь, собака; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 18:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бинт, успокаивающее, шприцы. Что должно быть в ветаптечке для кошек и собак".