Бинт, успокаивающее, шприцы. Что должно быть в ветаптечке для кошек и собак

Ветеринары посоветовали, что держать в ветаптечке для четырехлапых домашних любимцев.

Из-за усиления обстрелов всей территории Украины и длительных воздушных тревог украинцам приходится проводить много время в укрытии вместе со своими любимцами. Животным тоже нужно иметь не только тревожный чемоданчик, но и ветеринарную аптечку. Ниже приводим перечень необходимых лекарств, которые рекомендовали ветеринары UAnimals:

Марлевый бинт;

Самофиксирующийся бинт (Copoly), жгут;

Электронный термометр;

Набор одноразовых шприцев (маленькому животному инсулиновые шприцы – объем 1 мл, большим – объем 2 мл);

Ножницы;

Пинцет;

Оксид цинка в виде пудры (останавливает кровь при небольших ранениях);

Дезинфекционные средства: хлоргексидин, перекись водорода, мирамистин;

Мазь Левомеколь;

Спазмолитик – папаверин (внутримышечно), но-шпа;

Обезболивающие препараты: анальгин (внутримышечно или перорально), мелоксивет/мелоксикам (подкожно);

Сорбенты: энтеросгель (детская доза, указанная на упаковке), активированный уголь;

Антигистаминные препараты: супрастин, димедрол (внутримышечно);

Антидоты при отравлении ядом:

🔹 Витамин В6 (Пиридоксин) (внутривенно или внутримышечно);

🔹 Витамин К1 (Канавит);

Успокаивающие средства: препараты сильного действия: Габапентин 100 мг, имеющийся в обычной аптеке, но продающий по рецепту. Доза +-20 мг/кг (адреналин у кого работает сильнее, у кого слабее, поэтому дозу можно повысить до 30 мг/кг). Препараты более слабые, накопительные: калмвет и стоп-стресс;

Защитные ботинки (на случай ранений лап);

Старые колготки, из которых можно сделать трико (чтобы ограничить подвижность животного);

Линейка (использовать для наложения шины).

Однако первая помощь не исключает визит к ветеринару. Поэтому при первой же возможности посетите его. И сохраняйте покой, ведь животные ощущают состояние своих хозяев.

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