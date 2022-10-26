У Харківській області запустили автобуси до семи звільнених громад

Автобусні маршрути з’єднують Харків із населеними пунктами громад, які були в окупації до весняного та осіннього контрнаступів ЗСУ.

“На сьогодні перевізники знову здійснюють рейси до населених пунктів 7 звільнених громад, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. – З Харкова автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. З Чугуєва – у Малинівку та Чкаловське”.

За інформацією голови ХОВА, найближчим часом із Харкова запустять автобуси до Ізюма та Липців.

“На деокупованих територіях області йде розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відновлення дорожньої інфраструктури”, – пояснив Синєгубов.