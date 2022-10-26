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У Харківській області запустили автобуси до семи звільнених громад

Суспільство 15:30   26.10.2022
Оксана Горун
У Харківській області запустили автобуси до семи звільнених громад

Автобусні маршрути з’єднують Харків із населеними пунктами громад, які були в окупації до весняного та осіннього контрнаступів ЗСУ.

“На сьогодні перевізники знову здійснюють рейси до населених пунктів 7 звільнених громад, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. – З Харкова автобусами можна доїхати до Куп’янська, Вільхівки, Слобідського, Новопокровки, Чугуєва, Малої Рогані, Черкаської Лозової, Елітного та Кутузівки. З Чугуєва – у Малинівку та Чкаловське”.

За інформацією голови ХОВА, найближчим часом із Харкова запустять автобуси до Ізюма та Липців.

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    • “На деокупованих територіях області йде розмінування, відновлення автомобільних доріг та мостів. Тож про повне та безпечне відновлення автобусних маршрутів зможемо говорити після відновлення дорожньої інфраструктури”, – пояснив Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 15:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобусні маршрути з’єднують Харків із населеними пунктами громад, які були в окупації до весняного та осіннього контрнаступів ЗСУ".