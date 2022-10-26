В Харьковской области запустили автобусы в семь освобожденных громад

Автобусные маршруты соединяют Харьков с населенными пунктами громад, которые были в оккупации до весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ.

«На сегодня перевозчики снова осуществляют рейсы в населенные пункты 7 освобожденных громад, — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. — Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – в Малиновку и Чкаловское».

По информации главы ХОВА, в ближайшее время из Харькова запустят автобусы в Изюм и Липцы.

«На деоккупированных территориях области идет разминирование, восстановление автомобильных дорог и мостов. Так что о полном и безопасном восстановлении автобусных маршрутов сможем говорить после восстановления дорожной инфраструктуры», — пояснил Синегубов.