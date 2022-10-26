В Харьковской области запустили автобусы в семь освобожденных громад
Автобусные маршруты соединяют Харьков с населенными пунктами громад, которые были в оккупации до весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ.
«На сегодня перевозчики снова осуществляют рейсы в населенные пункты 7 освобожденных громад, — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. — Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – в Малиновку и Чкаловское».
По информации главы ХОВА, в ближайшее время из Харькова запустят автобусы в Изюм и Липцы.
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«На деоккупированных территориях области идет разминирование, восстановление автомобильных дорог и мостов. Так что о полном и безопасном восстановлении автобусных маршрутов сможем говорить после восстановления дорожной инфраструктуры», — пояснил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 15:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусные маршруты соединяют Харьков с населенными пунктами громад, которые были в оккупации до весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ".