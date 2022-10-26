Live
  • Среда 26.10.2022
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.08
    • 🔴

В Харьковской области запустили автобусы в семь освобожденных громад

Общество 15:30   26.10.2022
Оксана Горун
В Харьковской области запустили автобусы в семь освобожденных громад

Автобусные маршруты соединяют Харьков с населенными пунктами громад, которые были в оккупации до весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ.

«На сегодня перевозчики снова осуществляют рейсы в населенные пункты 7 освобожденных громад, — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. — Из Харькова автобусами можно доехать до Купянска, Ольховки, Слободского, Новопокровки, Чугуева, Малой Рогани, Черкасской Лозовой, Элитного и Кутузовки. Из Чугуева – в Малиновку и Чкаловское».

По информации главы ХОВА, в ближайшее время из Харькова запустят автобусы в Изюм и Липцы.

  • Читайте также: В Чугуеве один из автобусов начнет курсировать по «довоенному» маршруту

    • «На деоккупированных территориях области идет разминирование, восстановление автомобильных дорог и мостов. Так что о полном и безопасном восстановлении автобусных маршрутов сможем говорить после восстановления дорожной инфраструктуры», — пояснил Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    13:45
    Восстановление Харьковщины: в ОП рассказали о проведенных работах (видео)
    09:18
    Возле Казачьей Лопани на мине взорвалась женщина
    19:53
    Еще четыре населенных пункта освободили от оккупантов на Харьковщине
    17:30
    Синегубов анонсировал веерные отключения света в Харькове. Подробности
    12:20
    Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области запустили автобусы в семь освобожденных громад»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 15:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусные маршруты соединяют Харьков с населенными пунктами громад, которые были в оккупации до весеннего и осеннего контрнаступлений ВСУ".