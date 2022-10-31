Розмінування Харківщини: у ДСНС показали унікальну техніку (сюжет)

На Харківщині все буквально “засипано” вибухонебезпечними предметами, зазначають піротехніки ДСНС.

Найбільше бід жителям приносять непомітні міни-пелюстки. Страждають як місцеві жителі, так і професіонали, котрі прибули розміновувати території. Як працюють у таких умовах бійці ДСНС та як їм допомагає новий “комбайн, що перемелює міни”, – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Такий вигляд має контрольований підрив боєприпасів. На деокупованих територіях Харківщини сапери регулярно проводять подібні заходи. Щодня вибухонебезпечні предмети звозяться на склад.

Микола Тимошенко, заступник начальника групи піротехнічних робіт Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Потім ми їх вантажимо до спеціалізованої машини для перевезення вибухонебезпечних предметів, доставляємо на майданчик знищення вибухонебезпечних предметів. Потім проводиться закладка і шляхом контрольованого підриву ми знищуємо вибухонебезпечні предмети.

Боєприпасами регіон буквально “засипаний”, кажуть рятувальники. Неважко уявити, що відбувається, коли на них наступає людина чи наїжджає колесо автомобіля – таке на Харківщині відбувається регулярно. Підриваються як місцеві жителі, так і люди, які приїхали, щоб зробити цю територію безпечнішою.

Максим Мельник, заступник начальника Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Ця війна багато людей забрала. Не оминуло це і нашу службу. Є випадки загиблих і постраждалих. Це все є.

Вибухонебезпечними предметами є як встановлені міни чи розтяжки, так і боєприпаси, що не розірвалися в результаті бойових дій. Найнебезпечнішими є не великі та потужні міни, а навпаки малі та малопомітні для людини, каже рятувальник.

Максим Мельник, заступник начальника Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України

Найнебезпечніші вибухонебезпечні предмети – це міни-пелюстки, протипіхотні міни, ОЗМ та подібні предмети. Це найнебезпечніші міни, а також безліч розтяжок. Тому попереджаю всіх – дуже обережно дивиться, куди ходиш, куди ступаєш. У траву, в ліси в жодному разі не треба заходити.

Щоб мінімізувати ризики під час розмінування, у деяких країнах використовують спеціальні автомобілі-сапери. Першу таку техніку британського виробництва нещодавно привезли до України, вона працює у Харківській області.

Арсеній Дядченко, провідний спеціаліст відділу контролю якості розмінування

Машина механізованого розмінування Armtrac-400. Це унікальна машина на теренах України, вона у нас одна. Призначена насамперед для того, щоб зберегти життя та здоров’я наших саперів.

Цей механізм нагадує великий комбайн – лише замість пшениці молотить міни. Машині під силу впоратися навіть із протитанковими мінами, не кажучи вже про інші боєприпаси меншої потужності.

Арсеній Дядченко, провідний спеціаліст відділу контролю якості розмінування

Головна мета цієї машини – не просто наїхати – і щоби міна вибухнула. Коли йде робочий орган, ви можете бачити це, він заглиблюється в землю на глибину до 50 сантиметрів. І поступово починає працювати. Він наче з’їдає міну. Поки він дійде до підривника – міна у нас буде, так би мовити, у безпечному стані.

Проте детонації трапляються, і цей броньований агрегат їх витримує, а людина у такому разі не страждає, каже рятувальник. На рахунку цієї 18-річної машини 6 тисяч підривів протитанкових мін. Вона працювала в Афганістані, Лівії, Іраку та інших державах, де відбувалися збройні конфлікти.

Арсеній Дядченко, провідний спеціаліст відділу контролю якості розмінування

Бувають такі ситуації, коли ми на 100% впевнені, що знаходитись усередині небезпечно. Тому оператор може працювати дистанційно до одного кілометра за допомогою пульта дистанційного керування.

Пізніше в Україну мають прибути ще 5 таких самих автомобілів, але нових. Вартість одного – близько 18 мільйонів гривень. По-перше, кажуть у ДСНС, техніка збереже багато життів. А по-друге, пришвидшить темпи розмінування. Щоб вилучити з території Харківщини усі вибухонебезпечні предмети, знадобляться роки.