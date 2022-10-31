Разминирование Харьковщины: в ГСЧС показали уникальную технику (сюжет)

В Харьковской области все буквально «засыпано» взрывоопасными предметами, отмечают пиротехники ГСЧС.

Больше всего бед жителям приносят неприметные мины-лепестки. Страдают как местные жители, так и профессионалы, прибывшие разминировать территории. Как работают в таких условиях бойцы ГСЧС и как им помогает новый «комбайн, перемалывающий мины», — в сюжете МГ «Объектив».

Так выглядит контролируемый подрыв боеприпасов. На деоккупированных территориях Харьковщины саперы регулярно проводят подобные мероприятия. Ежедневно взрывоопасные предметы свозятся на склад.

Николай Тимошенко, заместитель начальника группы пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины

Затем мы их грузим в специализированную машину для перевозки взрывоопасных предметов, доставляем на площадку уничтожения взрывоопасных предметов. Затем производится закладка и путем контролируемого подрыва мы уничтожаем взрывоопасные предметы.

Боеприпасами регион буквально «засыпан», говорят спасатели. Нетрудно представить, что происходит, когда на них наступает человек или наезжает колесо автомобиля – такое в Харьковской области происходит регулярно. Подрываются как местные жители, так и люди, приехавшие чтобы сделать эту территорию более безопасной.

Максим Мельник, заместитель начальника Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины

Эта война много людей унесла. Не обошло это и нашу службу. Есть случаи и погибших, и пострадавших. Это все есть.

Взрывоопасными предметами являются как установленные мины или растяжки, так и неразорвавшиеся в результате боевых действий боеприпасы. Самыми опасными являются не большие и мощные мины, а наоборот малые и малозаметные для человека, говорит спасатель.

Максим Мельник, заместитель начальника Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины

Самые опасные взрывоопасные предметы – это мины-лепестки, противопехотные мины, ОЗМ и подобные предметы. Это самые опасные мины, а также множество растяжек. Поэтому предупреждаю всех – очень осторожно смотреть, куда ходишь, куда ступаешь. В траву, в леса ни в коем случае не нужно заходить.

Чтобы минимизировать риски при разминировании, в некоторых странах используют специальные автомобили-саперы. Первую такую ​​технику британского производства недавно привезли в Украину, она работает в Харьковской области.

Арсений Дядченко, ведущий специалист отдела контроля качества разминирования

Машина механизированного разминирования Armtrac-400. Это уникальная машина на территории Украины, она у нас одна. Предназначена, прежде всего, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших саперов.

Этот механизм напоминает большой комбайн — только вместо пшеницы молотит мины. Машине по силам справиться даже с противотанковыми минами, не говоря уже о других боеприпасах меньшей мощности.

Арсений Дядченко, ведущий специалист отдела контроля качества разминирования

Главная цель этой машины – не просто наехать – и чтобы мина взорвалась. Когда идет рабочий орган, вы можете это видеть, он углубляется в землю на глубину до 50 сантиметров. И постепенно начинает работать. Он словно съедает мину. Пока он дойдет до взрывателя – мина у нас будет, так сказать, в безопасном состоянии.

Однако детонации случаются, и этот бронированный агрегат их выдерживает, а человек в таком случае не страдает, говорит спасатель. На счету этой 18-летней машины 6 тысяч подрывов противотанковых мин. Она работала в Афганистане, Ливии, Ираке и других государствах, где происходили вооруженные конфликты.

Арсений Дядченко, ведущий специалист отдела контроля качества разминирования

Бывают такие ситуации, когда мы на 100% уверены, что находиться внутри небезопасно. Поэтому оператор может работать дистанционно до одного километра посредством пульта дистанционного управления.

Позже в Украину должны попасть еще 5 таких же автомобилей, но новых. Стоимость одного – около 18 миллионов гривен. Во-первых, говорят в ГСЧС, техника сохранит много жизней. А во-вторых, ускорит темпы разминирования. Чтобы изъять с территории Харьковщины все взрывоопасные предметы, понадобятся годы.