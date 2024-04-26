Ціни: скільки коштує розговітися в Харкові
Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради перед Великоднем проаналізував ціни на м’ясні та молочні продукти в місті.
Дані навела пресслужба Харківської міськради. За інформацією моніторингу ціни на ринках такі:
🥩 свинина коштує в середньому від 160 до 190 грн/кг;
🥓 сало – від 150 до 250 грн/кг;
🍖 домашня ковбаса – від 200 до 500 грн/кг.
У фірмових магазинах та супермаркетах середня вартість м’ясних продуктів така:
🥩 окіст свинини – близько 166 грн/кг;
🥩 грудинка – 215 грн/кг;
🥓 сало – 170 грн/кг;
🍖 ковбаса – від 200 до 450 грн/кг.
Ціни на молочні продукти на ринках:
🧈 вершкове масло – від 200 до 400 грн/кг;
🧀 сир кисломолочний – від 80 до 160 грн/кг.
У торгових мережах середня ціна така:
🧈 вершкове масло 82,5% – 93,6 грн/180 г;
🧀 кисломолочний сир 9% – 73,5 грн/350 г;
🥛 пастеризоване молоко 2,5% – 37,7 грн/900 мл.
“Порівняно з минулим роком масло подорожчало на 9%, молоко – на 4%, свинина – на 4%, а сало – на 3%. Сир кисломолочний подешевшав на 8%”, – поінформували в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради перед Великоднем проаналізував ціни на м’ясні та молочні продукти в місті".