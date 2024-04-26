Цены: сколько стоит разговеться в Харькове
Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета перед Пасхой проанализировал цены на мясные и молочные продукты в городе.
Данные привела пресс-служба Харьковского горсовета. По информации мониторинга цены на рынках следующие:
🥩 свинина стоит в среднем от 160 до 190 грн/кг;
🥓 сало — от 150 до 250 грн/кг;
🍖 домашняя колбаса — от 200 до 500 грн/кг.
В фирменных магазинах и супермаркетах средняя стоимость мясных продуктов такая:
🥩 окорок свинины – около 166 грн/кг;
🥩 грудинка – 215 грн/кг;
🥓 сало – 170 грн/кг;
🍖 колбаса — от 200 до 450 грн/кг.
Цены на молочные продукты на рынках:
🧈 сливочное масло — от 200 до 400 грн/кг;
🧀 сыр кисломолочный – от 80 до 160 грн/кг.
В торговых сетях средняя цена следующая:
🧈 сливочное масло 82,5% – 93,6 грн/180 г;
🧀 кисломолочный сыр 9% – 73,5 грн/350 г;
🥛 пастеризованное молоко 2,5% – 37,7 грн/900 мл.
«По сравнению с прошлым годом масло подорожало на 9%, молоко – на 4%, свинина – на 4%, а сало – на 3%. Сыр кисломолочный подешевел на 8%», — проинформировали в мэрии.
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- Категории: Харьков, Экономика; Теги: молоко, мясо, новости Харькова, пасха, цены;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета перед Пасхой проанализировал цены на мясные и молочные продукты в городе".