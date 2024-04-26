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Пряме влучання у дім: в поліції повідомили подробиці удару КАБ по Дергачах

Суспільство 12:04   26.04.2024
Вікторія Яковенко
Пряме влучання у дім: в поліції повідомили подробиці удару КАБ по Дергачах

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Дергачі 26 квітня о 10:40.

«Відбулося пряме попадання в будинок. Сталася пожежа. Постраждали 52-річна жінка, 4-річний хлопчик, 5 та 16-річні дівчинки. У всіх виявлена гостра реакція на стрес. Хлопець отримав садна голови», – розповіли правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, близько 10:30 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник та Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіабомб на Харківщині. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв, що окупанти завдають ударів по Дергачах. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару КАБ по центру Дергачів постраждали дівчата 16 та 5 років, а також хлопчик 4 років та жінка 52 років. Крім цього, він поінформував, що внаслідок удару загорівся двоповерховий будинок. У МВС України показали фото з місця удару.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 12:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ГУ Нацполіції в Харківській області росіяни вдарили керованою авіабомбою по місту Дергачі 26 квітня о 10:40.".