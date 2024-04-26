Прямое попадание в дом: в полиции сообщили подробности удара КАБ по Дергачам
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне ударили управляемой авиабомбой по городу Дергачи 26 апреля в 10:40.
«Произошло прямое попадание в здание. Произошел пожар. Пострадали 52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5 и 16-летняя девочки. У всех обнаружена острая реакция на стресс. Мальчик получил ссадины головы», — рассказали правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дергачи, КАБ, подробности, пожары, полиция, пострадали, удар;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 12:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне ударили управляемой авиабомбой по городу Дергачи 26 апреля в 10:40.".