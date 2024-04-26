Прямое попадание в дом: в полиции сообщили подробности удара КАБ по Дергачам

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, россияне ударили управляемой авиабомбой по городу Дергачи 26 апреля в 10:40.

«Произошло прямое попадание в здание. Произошел пожар. Пострадали 52-летняя женщина, 4-летний мальчик, 5 и 16-летняя девочки. У всех обнаружена острая реакция на стресс. Мальчик получил ссадины головы», — рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, около 10:30 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник и Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках управляемых авиабомб по Харьковщине. Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщал, что оккупанты наносят удары по Дергачам. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара КАБ по центру Дергачей пострадали девочки 16 и 5 лет, а также мальчик 4 лет и женщина 52 лет. Кроме этого, он проинформировал, что в результате удара загорелся двухэтажный дом. В МВД Украины показали фото с места удара.