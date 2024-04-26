Міністр Сольський зможе вийти із СІЗО під заставу у 75,7 млн грн (відео)

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністру агрополітики України Миколі Сольському, повідомило НАБУ. Суд зменшив заставу, яку вимагали прокурори.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння ще однією ділянкою – на 190 млн грн. Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури України (САП) просили суд призначити Сольському заставу у 200 млн грн, проте суд зменшив суму до 75,7 млн, інформує “Суспільне” . Якщо за міністра внесуть заставу, він повинен не залишати Київ і здати на зберігання паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет. Крім того, міністру заборонили спілкуватися зі свідками у його справі та навіть із власним заступником.

За інформацією САП, у справі міністра – 12 фігурантів, у тому числі: колишній голова Держгеокадастру України; керівник Держгеокадастру в Сумській області; два куратори органів Держгеокадастру; посадові особи Держгеокадастру Сумської області; директор агрохолодінгу.

“Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безплатну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання“, – повідомили раніше подробиці справи в НАБУ.

За даними слідчих антикорупційного бюро, учасники схеми протягом 2017-2021 років заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га. Цю землю оцінили у 291 млн грн.

” Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт”, – зазначила пресслужба НАБУ.

Організатором схеми вони назвали чинного міністра, а торік – голову аграрного комітету Верховної Ради України. Про підозру також повідомили двом кураторам органів Держгеокадастру та ще одному фігуранту. Решті продовжують вручати підозри.

Сам міністр агрополітики Сольський стверджує, що справа, яка триває з 2017 року, стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, що були надані останнім у володіння згідно із законом.