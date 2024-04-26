Министр Сольский сможет выйти из СИЗО под залог в 75,7 млн грн (видео)
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Украины Николаю Сольскому, сообщило НАБУ. Суд уменьшил залог, который требовали прокуроры.
Министра подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения еще одним участком — на 190 млн грн. Прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) просили суд назначить Сольскому залог в 200 млн грн, однако суд уменьшил сумму до 75,7 млн, информирует «Суспільне». Если за министра внесут залог, он должен будет не покидать Киев и сдать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет. Кроме того, министру запретили общаться со свидетелями по его делу и даже с собственным замом.
По информации САП, в деле министра — 12 фигурантов, в том числе: бывший глава Госгеокадастра Украины; руководитель Госгеокадастра в Сумской области; два куратора органов Госгеокадастра; должностные лица Госгеокадастра Сумской области; директор агрохолодинга.
«Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения», — сообщили ранее подробности дела в НАБУ.
По данным следователей антикоррупционного бюро, участники схемы в течение 2017-2021 годов завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га. Эту землю оценили в 291 млн грн.
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«Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест», — отметила пресс-служба НАБУ.
Организатором схемы они назвали действующего министра, а в прошлом — главу аграрного комитета Верховной Рады Украины. О подозрении также сообщили двум кураторам органов Госгеокадастра и еще одному фигуранту. Остальным продолжают вручать подозрения.
Сам министр агрополитики Сольский утверждает, что дело, которое тянется с 2017 года, касается спора между госпредприятиями и ветеранами АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: ВАКС, земля, министр, НАБУ, сольский, суд;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 09:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Украины Николаю Сольскому, сообщило НАБУ. Суд уменьшил залог, который требовали прокуроры".