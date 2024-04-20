Влучила у приміщення і не здетонувала: на Харківщині знищили КАБ-250 (відео)

На Харківщині сапери знешкодили 250-кілограмову керовану авіабомбу, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Дана бомба знаходилась в Золочівській громаді в приміщенні цивільному, де було дуже багато цивільних людей. І під час повітряної тривоги був обстріл і «приліт» даної бомби. Вона не здетонувала», – розповів начальник відділення піротехнічних робіт Олександр Новохацький.

За допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межі населеного пункту та знищили її, додали в ДСНС.