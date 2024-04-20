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Влучила у приміщення і не здетонувала: на Харківщині знищили КАБ-250 (відео)

Суспільство 16:38   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Влучила у приміщення і не здетонувала: на Харківщині знищили КАБ-250 (відео)

На Харківщині сапери знешкодили 250-кілограмову керовану авіабомбу, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Дана бомба знаходилась в Золочівській громаді в приміщенні цивільному, де було дуже багато цивільних людей. І під час повітряної тривоги був обстріл і «приліт» даної бомби. Вона не здетонувала», – розповів начальник відділення піротехнічних робіт Олександр Новохацький.

За допомогою спецтранспорту піротехніки вилучили та перевезли бомбу за межі населеного пункту та знищили її, додали в ДСНС.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сапери знешкодили 250-кілограмову керовану авіабомбу, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".