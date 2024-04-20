Попала в помещение и не сдетонировала: на Харьковщине подорвали КАБ-250

На Харьковщине саперы обезвредили 250-килограммовую управляемую авиабомбу, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Данная бомба находилась в Золочевской громаде в гражданском помещении, где было очень много людей. И во время воздушной тревоги был обстрел и «прилет» данной бомбы. Она не сдетонировала», – рассказал начальник отделения пиротехнических работ Александр Новохацкий.

С помощью спецтранспорта пиротехники изъяли и перевезли бомбу за пределы населенного пункта и уничтожили ее, добавили в ГСЧС.