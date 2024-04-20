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Попала в помещение и не сдетонировала: на Харьковщине подорвали КАБ-250

Общество 16:38   20.04.2024
Виктория Яковенко
Попала в помещение и не сдетонировала: на Харьковщине подорвали КАБ-250

На Харьковщине саперы обезвредили 250-килограммовую управляемую авиабомбу, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Данная бомба находилась в Золочевской громаде в гражданском помещении, где было очень много людей. И во время воздушной тревоги был обстрел и «прилет» данной бомбы. Она не сдетонировала», – рассказал начальник отделения пиротехнических работ Александр Новохацкий.

С помощью спецтранспорта пиротехники изъяли и перевезли бомбу за пределы населенного пункта и уничтожили ее, добавили в ГСЧС.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 16:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине саперы обезвредили 250-килограммовую управляемую авиабомбу, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".